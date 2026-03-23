С набережной реки Миасс в Челябинске пропадут скамейки и урны из-за половодья

В Челябинске начал подниматься уровень воды в реке Миасс.

Источник: КДХ Челябинска

Уровень воды в реке Миасс в Челябинске начал подниматься. Об этом сообщил вице- мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на совещании в администрации Челябинска.

— Подтопляемая часть набережной реки Миасс освобождена от подсветки, — прокомментировал мэр Алексей Лошкин. — Также в зоне подтопления стоят скамьи с урнами, надо их оперативно убрать.

Глава города также поручил подчиненным следить за талыми водами, не связанными с рекой, и вовремя откачивать лужи.

Вдобавок в Челябинске продолжают рейды по водоемам: горожан предупреждают, что выходить на лед очень опасно. За прошлую неделю участникам патрулей пришлось провести 123 профилактические беседы, а в отношении четверых особенно упорных челябинцев составили протоколы о нарушениях.