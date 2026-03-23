В Ростове пенсионер потратил с найденной банковской карты 35 тысяч рублей

70-летний ростовский пенсионер нашел чужую карту и оплатил ей своей покупки на 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
27-летняя ростовчанка обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковской карты. По ее словам, она потеряла карту на одной из городских улиц, после чего зашла в мобильное приложение банка, обнаружила списание средств и незамедлительно заблокировала карту. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 70-летний мужчина. Как оказалось, пенсионер нашел утерянную карту и совершил с ее помощью несколько покупок в различных магазинах города, расплачиваясь бесконтактным способом.
В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!