Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове пенсионер потратил с найденной банковской карты 35 тысяч рублей

Полиция Ростова задержала пенсионера, расплатившегося чужой картой в магазинах на 35 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

70-летний ростовский пенсионер нашел чужую карту и оплатил ей своей покупки на 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

27-летняя ростовчанка обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковской карты. По ее словам, она потеряла карту на одной из городских улиц, после чего зашла в мобильное приложение банка, обнаружила списание средств и незамедлительно заблокировала карту. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 70-летний мужчина. Как оказалось, пенсионер нашел утерянную карту и совершил с ее помощью несколько покупок в различных магазинах города, расплачиваясь бесконтактным способом.

В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!