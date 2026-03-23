Сотрудники МЧС вновь напоминают: выходить на лед в марте крайне опасно

Профилактические рейды проводят спасатели в Подмосковье, чтобы напомнить рыбакам об опасности выхода на лед весной. Начальник 6-го инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Геннадий Волканенков в интервью 360.ru призвал граждан не рисковать жизнью.
«Мы стараемся не допускать рыбаков. Где массовый выход на лед, когда уж совсем плохой лед, лентами вешаем, лентами перекапываем, перекапываем снег, чтобы они туда не подъехали. Ну и так, и сами там, иногда даже сами дежурим. Утром рано приезжаем, чтобы они не заходили на лед, дежурим там сами», — рассказал Волканенков.
Спасатели специально проламывают лед «подушкой», чтобы на него не выходили любители рыбной ловли. Кроме того, сотрудники МЧС каждый день измеряют толщину льда и патрулируют береговую линию.
МЧС напоминает: выходить на лед сейчас крайне опасно, он стал тонким и хрупким, легко может провалиться под весом человека. Лед с желтым оттенком представляет наибольшую угрозу для жизни.
В Нижегородской области МЧС также проводит регулярные рейды, предупреждая выход людей на поверхность реки.