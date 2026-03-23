«Ворошение снежных масс»: в Челябинске начинаются субботники

В Челябинске с 23 марта начинаются субботники. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
— Закончили работу с наледью на кровлях, акцент на ворошение снежных масс на газонах дворов, ливневая канализация, — уточнил Александр Астахов. — Ориентируем управляющие компании на подбор мусора. Некоторые управляющие компании уже приступили к уборке.
— Через общедомовые чаты приглашайте жителей к уборке, — посоветовал мэр Алексей Лошкин. — Главам — обеспечить желающих инвентарем. Мусора достаточно много, нужно будет навести порядок в течение ближайшей недели и апреля.