Дополнительные «Ласточки» запустят между Сочи и Сириусом. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин. Количество пригородных поездов между Сочи, Сириусом и горными курортами увеличат с 29 марта.
Так, по направлению Сириус — Сочи будут курсировать 43 пары поездов в день, а на рейсах между Сириусом и горным кластером — 11 пар. Дорога в горы «Ласточке» занимает около 40 минут. Из Сириуса в центр Сочи пассажиры могут добраться за час.
В январе и феврале в горный кластер перевезено более 66 тысяч пассажиров, втрое больше, чем было в те же месяцы в прошлом году. Отмечу важное нововведение маршрута Сириус — Аэропорт Сочи, который уже месяц обеспечивает прямое сообщение между федеральной территорией и воздушной гаванью.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Сочи изменится расписание электричек из-за ремонта.