Рейсы из Петербурга в Пермь задерживаются более чем на 10 часов

В пермском аэропорту «Большое Савино» наблюдаются серьёзные сдвиги в расписании.
По данным онлайн-табло, задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга и обратные вылеты в северную столицу, а также рейсы в Нарьян-Мар. Рейс авиакомпании «Победа» из Петербурга ожидается в 15:35 — задержка составляет 11 часов. Рейс авиакомпании «Россия» прилетит в 22:05 вместо 05:30. В связи с этим отложены и обратные рейсы в Санкт-Петербург: рейс ДР 570 вылетит в 16:00, а FV 6582 — в 23:05.
Кроме того, задерживаются рейсы авиакомпании «РусЛайн»: 7R 843 из Нарьян-Мара прибудет в 19:10, а 7R 844 вылетит в Нарьян-Мар в 19:50. Причины сбоев неизвестны.
Однако с 07:40 23 марта на территории Пермского края объявлен режим «Беспилотная опасность» — эта мера действует в регионе не в первый раз и может влиять на работу аэропорта. Хотя официально вылеты и посадки не ограничивали.
Также известно, что в Санкт-Петербурге работа Пулково за минувшие сутки дважды останавливалась из-за атак беспилотников. Было отменено не менее 40 рейсов, ещё более 50 задерживаются.