Боксёры Хабаровского края определили лучших на ринге в Амурске

В Первенстве края приняли участие более ста спортсменов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске на базе спортивной школы прошло Первенство по боксу, посвященное памяти Ивана Гущина, легендарного ветерана дальневосточного бокса и ветерана Великой Отечественной войны. Турнир превратился в яркое событие, объединившее силу, волю и дух поколений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За звание лучших на ринге сразились более 100 спортсменов из разных уголков Хабаровского края: Амурска, Хабаровска, Комсомольска‑на‑Амуре, а также Переяславки, Эльбана, Токи и Октябрьского.

— Юные боксеры в различных возрастных категориях продемонстрировали не только отточенную технику и физическую подготовку, но и настоящий спортивный характер, — отметил организатор и главный судья соревнований Евгений Максимовский.

Хозяева турнира, спортсмены из Амурска, показали впечатляющий настрой. Их мастерство, сила духа и стремление к победе привели к шести золотым медалям, что стало заслуженным признанием высокого уровня местной школы бокса.