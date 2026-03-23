Боксёры Хабаровского края определили лучших на ринге в Амурске

В Амурске на базе спортивной школы прошло Первенство по боксу, посвященное памяти Ивана Гущина, легендарного ветерана дальневосточного бокса и ветерана Великой Отечественной войны. Турнир превратился в яркое событие, объединившее силу, волю и дух поколений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За звание лучших на ринге сразились более 100 спортсменов из разных уголков Хабаровского края: Амурска, Хабаровска, Комсомольска‑на‑Амуре, а также Переяславки, Эльбана, Токи и Октябрьского.
— Юные боксеры в различных возрастных категориях продемонстрировали не только отточенную технику и физическую подготовку, но и настоящий спортивный характер, — отметил организатор и главный судья соревнований Евгений Максимовский.
Хозяева турнира, спортсмены из Амурска, показали впечатляющий настрой. Их мастерство, сила духа и стремление к победе привели к шести золотым медалям, что стало заслуженным признанием высокого уровня местной школы бокса.