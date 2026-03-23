Памятнику археологии «Афонтова гора» в Красноярске уточнили границы

Соответствующий документ был подписан 3 марта.

Специалисты службы по охране объектов культурного наследия Красноярского края утвердили обновленные границы территории федерального ансамбля, в который входят стоянки «Афонтова гора-I», «Афонтова гора-II», «Афонтова гора-III» и «Афонтова гора-IV». Соответствующий документ был подписан 3 марта.

Основанием для корректировки стали данные, полученные в ходе охранно-спасательных раскопок, проходивших на территории этого палеолитического комплекса в 2024—2025 годах. Исследования проводились, в том числе, в рамках подготовки к реконструкции Боготольского переулка.

Благодаря работам на стоянках «Афонтова гора-I» и «Афонтова гора-IV» ученые уточнили сведения о залегании и степени насыщенности культурных слоев. Это позволило научно обосновать и актуализировать границы древнего археологического ансамбля.

Наибольший интерес у исследователей вызвала коллекция артефактов, собранная на стоянке «Афонтова гора-IV». В нее вошли предметы из камня и кости. Обнаруженные древности пополнят научные фонды и послужат важным источником для дальнейшего изучения палеолитической эпохи на территории Приенисейской Сибири.

Ранее мы сообщали, что в центре Красноярске на месяц перекроют дороги ради ремонта.