Россияне чаще всего сдают в баки для текстильных отходов джинсы и детскую одежду

Жители крупных городов России всё охотнее отправляют на переработку старый текстиль. В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре, Перми, а также в Московской и Ленинградской областях установлено более 5 тысяч специализированных контейнеров для сбора ненужной одежды. Инициатива реализуется компанией «Лидертекс» при поддержке Министерства природных ресурсов и Российского экологического оператора (РЭО), сообщает РИАМО.
Чаще всего на переработку горожане сдают джинсы и брюки, которые составляют от 30% до 35% объёма текстильных отходов. Эти предметы гардероба, несмотря на быстрый износ, изготавливаются из качественного хлопка с добавлением синтетических волокон, что делает их пригодными для переработки.
На втором месте находится детская одежда, составляющая до четверти всего объёма принятого текстиля. Эти вещи часто находятся в хорошем состоянии и могут быть использованы повторно. Около 20% отходов приходится на футболки, блузы и топы из тонкого хлопка и синтетических материалов, которые выбрасывают из-за выцветания, образования катышков или трудновыводимых пятен.
Верхняя одежда, такая как пальто и куртки, занимает 10−15% от общего объёма и обычно сдаётся весной и осенью. Хотя фурнитура на таких вещах может изнашиваться, ткань, например, полиэстер, драп или плащёвка, остается в хорошем состоянии.
Оставшийся процент составляют сумки, ремни, шторы и постельное бельё.
Некоторые собранные вещи оказываются в хорошем состоянии — они передаются в благотворительные организации и центры для помощи нуждающимся. Мужскую одежду передают для бездомных, подростковая одежда направляется в детские дома, а постельные принадлежности и домашний текстиль — в приюты.
«Сдавая вещи, важно помнить: джинсы и футболки пойдут на переработку, а вот пальто или брюки отправятся на благотворительность. Эти вещи станут настоящим спасением для бездомного или подростка. Поэтому мы призываем пользоваться баками для текстиля, а не класть одежду в контейнеры для смешанных отходов, откуда она поедет на гнить на полигон», — подчеркивают в пресс-службе РЭО.