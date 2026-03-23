Центр Екатеринбурга предложили зачистить от самокатов

«Там, где есть инфраструктура, эксплуатация самокатов — пожалуйста, но там, где нет никакой инфраструктуры для этого, эксплуатация самокатов кикшеринговых вызывает опасения. Уместна эксплуатация СИМ там, где это будет связующим звеном от дома до станции метро или станции трамвайной. В центре города — инфраструктуры нет», — заявил Алексей Свалов.
Также он высказал инициативу брать с кикшерингов оплату за парковку электросамокатов с зачислением средств в местный бюджет.
«У нас с вами на прошлый год было более 16 тысяч самокатов. За каждый самокат, за каждое парковочное место, если бы администрация взымала плату, то по концу года мы с вами получили бы порядка 112 млн рублей в бюджет города», — утверждает парламентарий.
«ФедералПресс» писал, что Минтранс России написал письмо в муниципалитеты, запрещающее регулировать количество кикшеринговых самокатов на улицах города.