Как попасть на прием к приставам?

В ГУФССП России по Волгоградской области пояснили, что ежедневно в подразделениях судебных приставов по региону работают дежурные сотрудники, которым можно предоставить информацию для последующей передачи тому судебному приставу-исполнителю, который ведёт ваше производство. Также у них можно узнать о ходе дела, о том, как подать заявления и ходатайства.
Кроме того, можно попасть и на личный приём к должностным лицам ФССП — для этого на сайте ГУФССП по Волгоградской области есть сервис «Электронная очередь». С его помощью можно записаться и к тому приставу, который ведёт ваше производство.
Судебные приставы-исполнители и начальники отделов ведут приём во вторник с 9:00 до 13:00 и в четверг с 13:00 до 18:00, а заместители начальников отделов — в среду с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Телефон: +7 (8442) 95−99−95.