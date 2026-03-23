В красноярском переулке Боготольский начали убирать старые погреба (видео)

В Красноярске в переулке Боготольский начали готовить площадку для строительства дороги.
В департаменте градостроительства красноярской мэрии пояснили, что первый этап этой работы — снос старых погребов. Их в районе стройки 141, и все построены самовольно. В прошлом году владельцы освободили их от хранящихся вещей, и теперь погреба закопают.
Затем подрядчику предстоит вынос инженерных сетей: водопровода, канализации, тепло- и энергоснабжения. Также предусмотрена реконструкция подпорной стены вдоль 36-го дома по улице Копылова. Только после этого специалисты приступят к формированию дорожного «корыта» — основания дороги.
Напомним, реконструкция переулка Боготольского предусмотрена от Копылова до Новосибирской. Участок протяженностью в 676 метров будет иметь от 3 до 4 полос движения, тротуары, светофоры, освещение и остановки транспорта. Работы в рамках муниципального контракта выполняет ООО «НБС-Сибирь». Готов объект должны сдать к зиме 2027 года.