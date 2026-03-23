Белоруска Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Майами, обыграв Макнелли

Соболенко начала первый сет с того, что проиграла свою подачу. Но она тут же сделала обратный брейк, а вскоре еще один — 4:2. Но спокойно закончить партию соперница ей не дала. Во второй раз взяв гейм на подаче Арины, Кэти удалось ее догнать — 4:4. И все же Соболенко поставила точку в сете, сделав третий брейк — 6:4.
Далее матч продолжился без интриг. Во второй партии Соболенко дважды взяла подачу Макнелли, выиграв сет и встречу — 6:4.
Матч продолжался 1 час 25 минут. Белоруска сделала три эйса и допустила две двойные ошибки. Она реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. В следующем круге Соболенко встретится с 26-й ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.
