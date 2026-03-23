Российским авиакомпаниям предложили запустить рейсы в Бразилию

Росавиация предложила отечественным перевозчикам организовать перелеты в Бразилию. Письма с запросом интереса получили компании, в парке которых есть дальнемагистральные лайнеры Boeing 777, Airbus A330 и A350. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Предполагается, что маршрут будет включать технические остановки для дозаправки. В качестве транзитных хабов рассматриваются Египет, Эфиопия, Марокко и Тунис. Из-за промежуточных посадок общая продолжительность пути составит около 20 часов.

Основная проблема заключается в отсутствии договорённостей с авиационными властями большинства перечисленных государств. На данный момент прямое авиасообщение у России налажено только с египетской стороной, а в другие страны пассажиров доставляют лишь зарубежные перевозчики.

На текущий момент никто из отечественных авиаперевозчиков не выразил готовность запустить такие маршруты. Бизнес сомневается в рентабельности дальних перелётов из-за отсутствия гарантированного спроса.

Эксперты туррынка отмечают, что подобный отдых окажется крайне дорогим. Стоимость путешествия на одного человека может достигать 750−800 тысяч рублей.

Ожидается, что направление вряд ли станет массовым и в лучшем случае привлечёт только узкий круг состоятельных туристов. Ранее обеспеченные путешественники добирались до этой латиноамериканской страны преимущественно через стыковочные узлы в Стамбуле, Дубае или Аддис-Абебе.

Тем временем ряд авиаперевозчиков в Мьянме приостановил продажу билетов на внутренние рейсы на фоне дефицита авиационного топлива. Одновременно ужесточены ограничения для пассажиров.

