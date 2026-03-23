Энергетический дисбаланс Земли достиг рекорда в 2025 году

Энергетический дисбаланс Земли в 2025 году достиг нового максимума. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) «Состояние глобального климата», опубликованном 23 марта — во Всемирный день метеорологии.
Впервые этот показатель включён в число ключевых климатических индикаторов. Он отражает разницу между поступающей на Землю солнечной энергией и её отдачей обратно в космос. В норме эти значения должны быть сбалансированы, однако рост концентрации парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — нарушил это равновесие.
Согласно данным ВМО, уровень этих газов сейчас является самым высоким как минимум за последние 800 тысяч лет. С 1960 года энергетический дисбаланс постоянно увеличивается, а в последние два десятилетия рост ускорился.
Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло подчеркнула, что деятельность человека всё сильнее влияет на климатическую систему планеты, а последствия этого будут ощущаться сотни и тысячи лет. По её словам, экстремальные погодные явления становятся всё более частыми.
В докладе также отмечается, что более 91% избыточного тепла поглощается океаном, который сдерживает рост температуры на суше. В 2025 году содержание тепла в океане достигло рекордного уровня, а темпы его нагрева более чем удвоились по сравнению с предыдущими десятилетиями.