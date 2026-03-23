Произведенные в Самаре двигатели обеспечили пуск ракеты с Байконура 22 марта

С Байконура запустили ракету с самарскими двигателями.

Источник: Роскосмос/Артем Пылаев

22 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз», которая отправила на орбиту корабль «Прогресс». Об этом сообщили в Роскосмосе. Пуск обеспечили двигатели, произведенные в Самаре.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Ожидается, что 24 марта корабль совершит стыковку с модулем «Поиск». Этот процесс покажут в прямом эфире, а выполнит процесс космонавт Сергей Кудь-Сверчков. По словам Олега Кононенко, почетного гражданина Самарской области и начальника Центра подготовки космонавтов, ручное сближение кораблей с МКС постоянно отрабатывают на тренировках.