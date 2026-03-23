Планета на пределе: последнее десятилетие побило вековые рекорды температуры

По данным метеорологического агентства ООН, период с 2015 по 2025 год признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Как сообщает Reuters, прошедшее десятилетие побило рекорды, а минувший 2025 год вошел в тройку лидеров по уровню нагрева планеты.
Согласно отчету Всемирной метеорологической организации (ВМО), отсчет ведется с 1850 года. Последние 11 лет стали самыми теплыми за весь этот период наблюдений.
В докладе «Состояние глобального климата» уточняется, что 2025 год оказался вторым или третьим самым жарким годом в истории. Температура в прошлом году была примерно на 1,43 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальную эпоху.
Специалисты также зафиксировали критическую потерю массы ледников в ключевых регионах планеты. Наиболее сильное таяние, вошедшее в пятерку самых значительных за всю историю наблюдений, затронуло Исландию и Северную Америку.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя данные отчета, заявил, что глобальный климат находится в критическом состоянии. По его словам, планета работает на пределе своих возможностей, а все ключевые климатические показатели тревожно мигают красным.
В докладе ВМО подтверждается, что рекордсменом пока остается 2024 год, когда температура превысила средний доиндустриальный уровень примерно на 1,55 градуса по Цельсию. Напомним, что в соответствии с Парижским соглашением 2015 года правительства обязались сделать все возможное, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса по Цельсию.
Ещё в 2025 году научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтверждал, что прошедшее десятилетие выдалось самым теплым за всю историю. Среднегодовая температура составила 15,1 градуса по Цельсию.