График и тарифы для новых поездов из Беларуси в Смоленск озвучены официально. Соответствующее постановление Совета министров Союзного государства опубликовано на сайте постоянного комитета СГ.
Совмин Союзного государства определил, что ускоренное движение экспрессов по маршруту Смоленск — Витебск будет организовано в объеме до трех пар поездов. При этом одна пара будет курсировать каждый день круглогодично. Еще одна будет ездить по выходным дням летом с мая по август. А третья пара станет курсировать с конца марта по конец октября по пятницам и воскресеньям из Смоленска в Витебск. Поезда в обратном направлении будут ездить по субботам и понедельникам, а также в предпраздничные и праздничные дни.
Также две пары поездов-экспрессов станет выполнять перевозку пассажиров по маршруту Смоленск — Орша каждый день круглогодично. А еще одна пара поездов будет ездить ежедневно в период с конца апреля по конец сентября.
В документе указывается, что стоимость поездки будет формироваться с коэффициентом 1,32 к базовому тарифу. базовому тарифу. Это связано с курсированием поездов в экспресс-формате с сокращением времени в пути следования. Среди причин указаны использование комфортабельного современного подвижного состава, а также ценовая конкуренция с автобусными маршрутами.
Вместе с тем все льготы, имеющиеся у белорусов и россиян при пользовании железнодорожным транспортом, будут сохранены.
