График и тарифы для новых поездов из Беларуси в Смоленск озвучены официально

Совмин Союзного государства определил, что ускоренное движение экспрессов по маршруту Смоленск — Витебск будет организовано в объеме до трех пар поездов. При этом одна пара будет курсировать каждый день круглогодично. Еще одна будет ездить по выходным дням летом с мая по август. А третья пара станет курсировать с конца марта по конец октября по пятницам и воскресеньям из Смоленска в Витебск. Поезда в обратном направлении будут ездить по субботам и понедельникам, а также в предпраздничные и праздничные дни.