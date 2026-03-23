В Красноярске на следующей неделе стартует запись детей в первый класс

1 апреля в школах Красноярска начнется прием заявлений в первые классы, сообщили в управлении образования мэрии.
В этом году будет сформировано больше 550 первых классов, за парты впервые сядут свыше 14 тысяч детей. Процесс зачисления традиционно пройдет в два этапа.
Первый продлится до 30 июня. В этот период заявления принимаются от семей, проживающих на территориях, закрепленных за конкретными школами (по месту регистрации); от родителей детей, чьи братья или сестры уже учатся в данной школе, независимо от места проживания; семей льготных категорий, имеющих первоочередное или внеочередное право на зачисление. Узнать, к какой школе прикреплен ваш дом, можно на сайте главного управления образования.
На втором этапе с 7 июля по 5 сентября школы будут принимать заявления на оставшиеся свободные места. Подать документы могут все желающие.
Напомним, в первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Однако возможны исключения — по заявлению родителей и при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению возможно зачисление в более раннем или позднем возрасте.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или обратиться в школу лично. Необходимые документы для зачисления: заявление родителей (или законных представителей при предъявлении паспорта); оригинал свидетельства о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий родство) и его копия; оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (или свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закрепленной территории) и его копия.
Вся актуальная информация о приеме в первый класс, графике подачи заявлений и документов, а также о количестве свободных мест будет опубликована на официальных сайтах школ.
