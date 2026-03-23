Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ФК «Енисей» переиграл «Урал» на выезде

Красноярский «Енисей» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 25 го тура Первой лиги.

Источник: Комсомольская правда

22 марта красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде обыграл «Урал» в матче 25-го тура Первой лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2.

Голы в составе нашей команды забили: Астемир Хашкулов, Александр Надольский, а Егор Иванов отметился дублем. Таким образом, сибиряки занимают 11-ю строчку в турнирной таблице.

«Красно-синие» не проигрывают в чемпионате уже восемь матчей подряд (три победы и пять ничьих).

В следующем туре красноярцы дома сыграют против «Уфы». Игра состоится 28 марта.