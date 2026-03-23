Красноярский ФК «Енисей» переиграл «Урал» на выезде

22 марта красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде обыграл «Урал» в матче 25-го тура Первой лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2.
Голы в составе нашей команды забили: Астемир Хашкулов, Александр Надольский, а Егор Иванов отметился дублем. Таким образом, сибиряки занимают 11-ю строчку в турнирной таблице.
«Красно-синие» не проигрывают в чемпионате уже восемь матчей подряд (три победы и пять ничьих).
В следующем туре красноярцы дома сыграют против «Уфы». Игра состоится 28 марта.