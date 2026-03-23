В Красноярске закрыли каток в Татышев-парке

Из-за наступившего тепла в красноярском Татышев-парке закрыли каток. Друзья, из-за погодных условий нам пришлось принять это решение — температура больше не позволяет безопасно кататься, — сообщает администрация Татышев-парка. Добавим, каток закрыли еще 18 марта, но тогда решение было не окончательным, оставалась надежда, что морозные ночи укрепят лед и позволят продлить работу. В следующий раз каток откроется только в новом сезоне. Напомним, в конце февраля стала известна судьба катка на площади Мира в Красноярске.