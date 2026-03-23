Иран оставляет на ракетах слова благодарности осудившим войну европейцам

Иран запустил ракеты с изображением премьера Италии Санчеса.

Источник: Аргументы и факты

Военные Ирана оставляют на ракетах слова благодарности европейским политикам, осудившим нападение США и Израиля на Иран. Об этом в своем Telegram-канале cообщает Tasnim.

На опубликованных иранским агентством кадрах видно, как на одну из ракет наклеивают картинку со словами признательности в адрес Британии.

«Благодарим всех, кто в Лондоне выразил обеспокоенность по поводу военных преступлений Трампа против Ирана», — написано на помещенной на ракету картинке.

На втором видео запечатлено, как на ракету наносят фотографию премьер-министра Испании Педро Санчеса и его критические высказывания о военной операции против Ирана.

«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр Санчес», — написали иранцы на ракете.

Ранее премьер Испании Санчес заявил, что Мадрид не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям.

Ранее стало известно, что Иран ударил по предприятиям в Катаре ракетами, обходящими ПВО Patriot.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше