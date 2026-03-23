СМИ: Российским авиакомпаниям предложили выполнять прямые рейсы в Бразилию

Российские авиакомпании могут начать выполнять прямые рейсы в Бразилию. Об этом в понедельник, 23 марта, пишет Telegram-канал Shot.
По его данным, представители Росавиации направили письмо перевозчикам, в котором попросили уведомить о возможном интересе к выполнению рейсов в эту страну.
Такой рейс может длиться порядка 20 часов. Сложность заключается в отсутствии разрешения у авиационных органов вышеперечисленных стран на обслуживание самолетов из России. На данный момент отечественные перевозчики выполняют рейсы только в Египет, в то время как в остальные страны летают местные компании.
В публикации говорится, что пока что ни одна из авиакомпаний не дала утвердительного ответа на предложение Росавиации. Перевозчики сомневаются в устойчивом туристическом спросе на латиноамериканскую страну из-за дороговизны туров.
