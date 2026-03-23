СМИ: Российским авиакомпаниям предложили выполнять прямые рейсы в Бразилию

Российские авиакомпании могут начать выполнять прямые рейсы в Бразилию. Об этом в понедельник, 23 марта, пишет Telegram-канал Shot.

Российские авиакомпании могут начать выполнять прямые рейсы в Бразилию. Об этом в понедельник, 23 марта, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, представители Росавиации направили письмо перевозчикам, в котором попросили уведомить о возможном интересе к выполнению рейсов в эту страну.

Письмо получили только перевозчики, у которых есть дальнемагистральные самолеты Boeing 777, Airbus A330, Airbus A350. Уточняется, что рейсы будут выполняться с посадками в дружественных странах для дозаправки, например, в Эфиопии, Египте, Марокко или Тунисе.

Такой рейс может длиться порядка 20 часов. Сложность заключается в отсутствии разрешения у авиационных органов вышеперечисленных стран на обслуживание самолетов из России. На данный момент отечественные перевозчики выполняют рейсы только в Египет, в то время как в остальные страны летают местные компании.

В публикации говорится, что пока что ни одна из авиакомпаний не дала утвердительного ответа на предложение Росавиации. Перевозчики сомневаются в устойчивом туристическом спросе на латиноамериканскую страну из-за дороговизны туров.

Тем временем правительства России и Мозамбика готовят соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран. Стоит ли россиянам лететь в Мозамбик на отдых, что там можно посмотреть и сколько это будет стоить — в материале «Вечерней Москвы».

Некоторые турецкие отели, в свою очередь, начали предлагать россиянам скидки до 50 процентов. На фоне сокращения объемов въезда из Европы освободившиеся места в турецких гостиницах переориентировали на российский рынок.