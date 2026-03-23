Красноярцам напомнили о штрафах за кормление голубей под окнами жилых домов

В администрации Октябрьского района Красноярска напомнили о запрете на кормление голубей рядом с жилыми домами.
Там сообщили, что красноярцы регулярно жалуются на соседей, которые подкармливают птиц прямо под окнами многоквартирных домов. При этом нередко вместо горсти зерна в кормушку люди выбрасывают на газон буханки хлеба и пищевые отходы.
В итоге место кормления превращается в грязную зону, привлекающую крыс, а голубиный помет портит фасады домов и припаркованные автомобили.
Такие «добрые дела» могут обернуться административной ответственностью. За нарушение требований в области охраны окружающей среды предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 5 тысяч.
Если соседи систематически нарушают правила, жильцам рекомендуют обращаться в УК, Роспотребнадзор или полицию.
