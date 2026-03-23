Иран решил добавить к ракетам психологический фактор: на боеприпасах заметили фото одного из европейских политиков

Вооруженные силы Ирана прибегли к необычному психологическому ходу, размещая на своих ракетах портреты премьер-министра Испании Педро Санчеса. Как сообщает иранское агентство Tasnim, на корпусах боеприпасов также присутствуют цитаты испанского политика, которые носят антиамериканский характер.
«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — гласит надпись на одной из ракет.
В публикации уточнили, что к ракете прикреплено изображение Санчеса вместе с текстом благодарности в его адрес. В подписи к фотографии отмечается, что иранские военнослужащие таким образом благодарят европейского лидера за его слова о незаконности и бесчеловечности войны, развязанной США против Исламской Республики.
Иран пустил в ход ракеты с изображением европейского премьера.
Данный шаг стал ответом на недавние заявления испанского премьера, касающиеся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Педро Санчес ранее дал понять, что Мадрид не намерен поддерживать действия, которые наносят ущерб миру и противоречат внутренним ценностям страны.
Испанский лидер подчеркнул, что его государство не станет соучастником подобных процессов, даже если это будет сопряжено с угрозой потенциальных ответных мер со стороны других игроков.