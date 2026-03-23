Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран решил добавить к ракетам психологический фактор: на боеприпасах заметили фото одного из европейских политиков

Иран начал запускать ракеты с изображением и цитатами премьера Испании Санчеса.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана прибегли к необычному психологическому ходу, размещая на своих ракетах портреты премьер-министра Испании Педро Санчеса. Как сообщает иранское агентство Tasnim, на корпусах боеприпасов также присутствуют цитаты испанского политика, которые носят антиамериканский характер.

«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — гласит надпись на одной из ракет.

В публикации уточнили, что к ракете прикреплено изображение Санчеса вместе с текстом благодарности в его адрес. В подписи к фотографии отмечается, что иранские военнослужащие таким образом благодарят европейского лидера за его слова о незаконности и бесчеловечности войны, развязанной США против Исламской Республики.

Иран пустил в ход ракеты с изображением европейского премьера.

Данный шаг стал ответом на недавние заявления испанского премьера, касающиеся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Педро Санчес ранее дал понять, что Мадрид не намерен поддерживать действия, которые наносят ущерб миру и противоречат внутренним ценностям страны.

Испанский лидер подчеркнул, что его государство не станет соучастником подобных процессов, даже если это будет сопряжено с угрозой потенциальных ответных мер со стороны других игроков.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
