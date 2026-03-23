Свердловские врачи помогли 39-летней блогерше стать мамой в третий раз

В Свердловской области врачи помогли 39-летней жительнице Кушвы Марии — маме двух сыновей — родить в третий раз. Женщина является художником по образованию и ведет свой бизнес в сфере красоты. О своем опыте она рассказывает в личном блоге.
К третьим в своей жизни родам Мария готовилась заранее: встала на учет в ЦРБ Кушвы и во время беременности начала проходить специальные курсы, осваивая различные дыхательные техники. В будущем это помогло ей избежать осложнений.
— Благодаря подготовке уже в ходе родов Мария погружалась в медитации, слушала звуки природы и прибегала к таким приемам, как пение и зевота на схватках для снятия напряжения, — сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.
Роды прошли без осложнений в перинатальном центре Демидовской городской больницы Нижнего Тагила. У Марии родилась дочка, которую она назвала Мирослава. Девочка появилась на свет с ростом 57 сантиметров и весом 3,94 килограмма.
— Все прошло великолепно: и дородовая подготовка, и сами роды. Я черпаю удовольствие из каждого мгновения материнства. Нет прежней юношеской тревоги, есть лишь безграничное желание проживать каждую секунду с моим ребенком, — рассказала Мария.