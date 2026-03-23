В Красноярске переулок Боготольский готовят к строительству дороги

Переулок Боготолький соединит улицы Новосибирскую и Копылова.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске переулок Боготольский готовят к строительству дороги. Подрядчик демонтирует старые погреба (причем незаконные), всего их 141, вещи владельцы уже вывезли в прошлом году.

Следующий этап — вынос из зоны строительства инженерных сетей: водопровода, канализации, тепло- и энергоснабжения. В планы внесена реконструкция подпорной стены вдоль дома на Копылова, 36. И даже рабочие приступят к формированию основания дороги.

В департаменте градостроительства добавили, что переулок соединит 3−4 полосной дорогой улицы Копылова и Новосибирскую, длина — 676 метров. На обочинах обустроят тротуары, освещение и остановки общественного транспорта. Срок сдачи объекта — зима 2027 года.