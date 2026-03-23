Нижегородцев будут штрафовать за превышение скорости на электросамокатах

В Нижнем Новгороде Госавтоинспекция обращает внимание граждан на необходимость соблюдения правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
Отмечается, что популярность электросамокатов и аналогичных устройств в городе растет, что влечет за собой и увеличение числа аварийных ситуаций с их участием. Так, с начала 2026 года только в Нижнем Новгороде произошло 5 аварий с самокатами. В результате 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
Важно понимать, что согласно действующим ПДД, пользователь СИМ приравнивается к водителю, а не пешеходу. Пункт 24.6 ПДД РФ устанавливает максимальную допустимую скорость для СИМ — 25 км/ч. При передвижении в зонах, предназначенных для пешеходов (тротуары, пешеходные дорожки, обочины, выделенные зоны), водитель СИМ обязан проявлять максимальное внимание к пешеходам и уступать им дорогу.
Если действия водителя СИМ создают препятствия или угрозу для безопасности окружающих, ему следует снизить скорость до скорости пешеходов или принять решение сойти с транспортного средства.
Водителям СИМ запрещается:
выезжать на автомагистрали;
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;
управлять СИМ, не держась за руль хотя бы одной рукой (при наличии руля);
перевозить детей до 7 лет без специально оборудованных мест;
передвигаться в зоне действия знака 3.10 «Движение пешеходов запрещено».
осуществлять буксировку (кроме специально предусмотренных прицепов п. 24.9 ПДД);
перевозить грузы, выступающие более чем на 0,5 метра за габариты либо мешающие управлению;
пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, не спешившись;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах с несколькими полосами в одном направлении (за исключением отдельных случаев);
Перед началом движения необходимо убедиться в исправности тормозной системы. Во время поездки рекомендуется держать руль двумя руками, заранее и плавно снижать скорость, а также не допускать одновременного нахождения на одном СИМ более одного человека. Запрещается управление СИМ в состоянии опьянения. В тёмное время суток и при недостаточной видимости необходимо использовать включённые фары или фонари.
За несоблюдение Правил дорожного движения в отношении пользователей СИМ предусмотрена административная ответственность по статье 12.29 КоАП РФ. Штрафы варьируются от 800 рублей за обычное нарушение до 1000−1500 рублей за управление в нетрезвом виде или создание помех движению других транспортных средств. В случае причинения по неосторожности вреда здоровью потерпевшего, штраф может составить от 1000 до 1500 рублей.
Ранее нижегородские власти пригрозили изъять 12 тысяч самокатов за нарушения. Одной из главных причин чиновники называют непрозрачность работы операторов.