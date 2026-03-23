Более 170 кг овощей с опасным вирусом из Китая обнаружили в Приморье

Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили нарушение микробиологических норм в партии соленой зернистой икры кеты. Образец продукции был отобран государственным инспектором на складе у получателя — предприятия из Приморья. Икра произведена в конце августа-начале сентября 2025 года на рыбокомбинате в Хабаровском крае.