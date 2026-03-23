Более 170 кг овощей с опасным вирусом из Китая обнаружили в Приморье

Сотрудники Россельхознадзора Приморского края обнаружили опасный вирус в крупной партии овощей из Китая. Зараженная продукция, поступившая в адрес предприятия из Надеждинского района, будет уничтожена, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В результате в партии острого перца весом 173 кг был выявлен карантинный для ЕАЭС объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)», — говорится в сообщении.
Специалисты провели досмотр крупной партии овощей общим весом 16,6 тонн на посту «Пограничный». Для лабораторного анализа были также отобраны образцы томатов, сладкого перца, лобы и баклажанов. Исследования проводились в Приморском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».
С начала 2026 года это уже четвертый случай обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата в овощах, поставляемых из Китая. Ранее общий вес зараженной и уничтоженной продукции составлял порядка 0,5 тонны.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили нарушение микробиологических норм в партии соленой зернистой икры кеты. Образец продукции был отобран государственным инспектором на складе у получателя — предприятия из Приморья. Икра произведена в конце августа-начале сентября 2025 года на рыбокомбинате в Хабаровском крае.