Серебро с грустинкой. «СКА-Нефтяник» не смог стать чемпионом в Хабаровске

Праздник русского хоккея прошёл в краевой столице. Хабаровские болельщики смогли стать очевидцами исторических матчей — арена «Ерофей» принимала у себя решающие игры чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В матче за третье место бронзовые медали разыграли «Водник» и «Кузбасс», а за титул в финале поборолись «СКА-Нефтяник» и «Динамо». Подробнее в материале hab.aif.ru.
Автографы, концерты и конкурсы.
Настоящий спортивный праздник устроили хабаровчанам в минувшие выходные. В краевую столицу съехались звёзды русского хоккея: Сергей Ломанов, Евгений Иванушкин, Никита Иванов, Алмаз Миргазов, Павел Рязанцев, Янис Бефус, Сергей Шабуров и многие другие. И это не считая тех, кто вышел на лёд финала в составе «СКА-Нефтяника». Легенды русского хоккея охотно раздавали автографы, фотографировались с болельщиками и даже провели выставочный гала-матч, в котором скрестили клюшки сборная российских звёзд и команд хабаровских спортсменов.
Культурная программа также была насыщенной: болельщиков развлекали творческие коллективы, проводились конкурсы, состязания. Но, конечно, главным событием стал финальный матч, собравший полную арену болельщиков и ещё тысячи телезрителей по всей стране, прильнувших к экранам, чтобы увидеть последнюю игру хоккейного сезона.
«Сбылась мечта, приехал в Хабаровск».
Андрей Кудрявцев и Алексей Завольский прилетели во временную столицу русского хоккея из самой Москвы. Естественно, чтобы поддержать свою команду — столичное «Динамо». Сказать, что оба — болельщики со стажем, ничего не сказать. Алексей влюбился в хоккей с мячом с 9 лет, Андрей — в далёком 1982 году. Сегодня взрослые дяди исколесили всю страну, повсюду болея за «динамовцев». В «Ерофей арену» они также явились с атрибутикой «бело-голубых» и с одной надеждой — что их команда победит.
«Мы ещё ни разу не побеждали армейцев в финалах в Хабаровске», — посетовал Андрей в беседе с hab.aif.ru. — Пора уже.
Для Андрея это первый визит в Хабаровск. Он улыбается — сбылась давнишняя мечта. До этого наш город он видел только по телевизору, да из рассказов своего товарища, который уже посещал краевую столицу трижды. Даже застал игры на открытом льду стадиона «Нефтяник», где хабаровская команда выступала до своего переезда в «Ерофей».
«Арена у вас, конечно, крутая. Чем-то напоминает шведскую арену в Сандвикене, только существенно больше», — говорит Алексей.
Москвичи не простые болельщики. Как выясняется из разговора, Андрей сам играет вратарём в хоккей с мячом, а Алексей — основатель и менеджер любительской команды «Водная гвардия». С игрой они знакомы не понаслышке и лично знают и дружат со многими знаменитыми спортсменами.
Триллер на льду.
Десятитысячная арена «Ерофей» заполнена до предела. Ажиотаж был такой, что билеты раскупили за считанные часы. Афиша громкая — самый титулованный клуб русского хоккея «Динамо» против пятикратного чемпиона страны «СКА-Нефтяника». Лучшие команды России: обе завершили регулярный чемпионат на первых строчках таблицы, а армейцы и вовсе совершили невероятное, пройдя почти всю дистанцию без единого поражения и установив клубный рекорд.
Финальный матч соперники выдали под стать вывеске. Хозяева сравнительно быстро открыли счёт, а позже и вовсе удвоили преимущество — оба раза отличился Юрий Шардаков. Армейцы действовали уверенно, но «динамовцы» сумели адаптироваться и отойти от удара. Москвичи ещё до завершения первого тайма сравняли счёт, а во втором игровом отрезке смотрели сильнее своих визави. Армейцы крайне неудачно сыграли в начале тайма, пропустив два мяча с интервалом в четыре минуты. Тем не менее, хабаровчанам удалось догнать москвичей, но дожать гостей не получилось. «Бело-голубые» оказались чуточку мастеровитее и удачливее. Как не подгоняли трибуны свою родную команду, финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 6:8.
К вящему расстройству хабаровских болельщиков кубок чемпионов России в десятый раз подняли над головами хоккеисты московского «Динамо». А игроки «СКА-Нефтяника» примерили серебряные медали — впервые в российской истории.
Дьявол в деталях.
«Второе место — это не первое», — прокомментировал исход финального противостояния главный тренер «СКА-Нефтяника» Алексей Жеребков. По его словам, проиграть домашний финал после такого успешного сезона, невероятно обидно.
«Всего два матча проиграли в чемпионате. Но это спорт. Ребятам огромное спасибо за сезон. Не хватило каких-то мелочей, из них всё и состояло: что-то у нас не получилось, что-то у соперника», — сказал он.
А вот наставник «Динамо» Ильяс Хандаев был более эмоционален и словоохотлив.
«Выиграть у такой классной команды, как “СКА-Нефтяник”, да ещё при полных хабаровских трибунах дорогого стоит. Мало кто в нас верил, кроме нас самих, но в итоге мы сделали это, победили. Особенно рад за молодых ребят, которые впервые играли в финале. Это невероятный опыт, который закалит их», — отметил Хандаев.
Хабаровский лёд принёс удачу не только «Динамо», но и архангельскому «Воднику», который в матче за третье место переиграл кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:1 и стал бронзовым призёром чемпионата. Кемеровчане впервые за три года остались без медалей. Напомним, в прошлом сезоне «Кузбасс» стал чемпионом страны. «Водник» на пьедестале финиширует пятый год подряд.