Серебро с грустинкой. «СКА-Нефтяник» не смог стать чемпионом в Хабаровске

Андрей Кудрявцев и Алексей Завольский прилетели во временную столицу русского хоккея из самой Москвы. Естественно, чтобы поддержать свою команду — столичное «Динамо». Сказать, что оба — болельщики со стажем, ничего не сказать. Алексей влюбился в хоккей с мячом с 9 лет, Андрей — в далёком 1982 году. Сегодня взрослые дяди исколесили всю страну, повсюду болея за «динамовцев». В «Ерофей арену» они также явились с атрибутикой «бело-голубых» и с одной надеждой — что их команда победит.