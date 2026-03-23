За сутки в Ростовской области потушили шесть ландшафтных пожаров

За минувшие сутки 22 марта пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали три техногенных пожара и шесть загораний сухой растительности. Также спасатели пять раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Всего для выполнения задач было задействовано 120 человек личного состава и 30 единиц техники.