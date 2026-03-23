Ничегонеделание как искусство: опрос показал, что новосибирцы думают о безделье

22 марта отмечался Всемирный день безделья, и сервис SuperJob решил выяснить, что на самом деле думают об этом явлении экономически активные новосибирцы.
Треть опрошенных — 33 процента — воспринимают безделье позитивно, считая его прежде всего отдыхом и расслаблением. Еще 15 процентов понимают термин буквально, называя его ничегонеделанием и полным отсутствием каких-либо занятий. Однако нашлись и те, кто относится к этому явлению с осуждением: 12 процентов респондентов назвали безделье пустой тратой времени и даже тунеядством, а 11 процентов связывают его с лень.
Представительницы прекрасного пола чаще вспоминают про отдых, ничегонеделание, лежание на диване и скуку, тогда как мужчины склонны ассоциировать это понятие с бессмысленной потерей времени.
Когда речь зашла об идеальном дне безделья, новосибирцы проявили разнообразие. Чаще всего горожане мечтают о пассивном домашнем отдыхе: 21 процент опрошенных хотели бы провести его за просмотром телевизора, компьютером или лежа со смартфоном в руках. Восстановление сил с помощью сна — главная цель для 16 процентов респондентов. При этом 14 процентов представляют идеальный день безделья совсем иначе: они готовы выйти на прогулку или отправиться на природу.
Гастрономическая составляющая оказалась важна для 10 процентов новосибирцев, а для 8 процентов обязательным условием стало присутствие семьи и близких. Пять процентов мечтают о путешествиях и море, еще 4 процента посвятили бы такой день хобби и творчеству, а столько же бездельничали бы на даче. Любопытно, что 14 процентов участников опроса признались: понятие идеального дня безделья им просто чуждо, они не знают, что это такое.
Женщины, как показало исследование, значительно чаще мужчин мечтают в такой день прогуляться по городу или отправиться в парк, почитать книгу или посмотреть телевизор.