Пенсии вырастут на 6,8% в Нижегородской области в апреле

В Нижегородской области вырастут пенсии на 6,8% с 1 апреля 2026 года. Индексация коснется получателей социальных пенсий, кто не имеет достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также отдельных категорий инвалидов и нижегородцев, потерявших кормильца, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ.
Социальная пенсия по старости увеличится до 9 424 рублей (ранее было 8 824 ₽), пенсия для инвалидов I группы — до 18 848 рублей (было 17 648 ₽), а для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — с 21 178 до 22 618 рублей.
В апреле увеличенную пенсию получат 63 903 нижегородца. Перерасчет осуществится автоматически, личное обращение в службы Отделения Соцфонда не потребуется.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 100 тысяч нижегородцев получают надбавку к пенсии по достижении 80 лет.