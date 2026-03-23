В Хакасии отметили национальный Новый год

Для хакасов Чыл пазы (голова года), наступает в день весеннего равноденствия, когда природа пробуждается после зимней спячки, по сути начинается новый жизненный цикл. А ещё к людям возвращаются их покровители — духи огня, земли, неба, воды, гор.
Духи спустились с небес.
«В сентябре, в день осеннего равноденствия, духи (чайаны), помогающие людям во всех делах, уходят на небеса переждать зимнюю стужу. Это время даётся человеку, оставшемуся без покровительства высших сил, для испытания. Насколько он готов выдержать все трудности? В давние времена молодежь садились на коней и объезжали стариков и немощных, оставшихся по какой-то причине без родных. Заведено помогать старшим и больным. Ухаживали, готовили еду, разводили огонь, заготавливали топливо, — говорит хранительница местных обычаев заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Хакасия Светлана Чаптыкова. — В день весеннего равноденствия духи возвращаются на землю, смотрят, кто как оказывал помощь, кто выжил, кого уж нет».
Убрать дом — очистить душу.
В своём повествовании о Чыл пазы, Светлана Семёновна вспоминает бабушку, которая передала внучке традиции своего народа.
«К празднику в своём жилище наводят порядок, выбрасывают хлам, убирают всю грязь. Очищая дом, освобождаем свою душу от тяжести, горести, потерь. Готовят стол с угощениями, приглашая в первую очередь старших и тех, кто нуждается в заботе. Надевают нарядные одежды — пусть духи видят, что им рады, их ждали».
Обязательный обряд, с которого начинается празднование Чыл пазы — кормление огня. В костёр кладут подношения: молочные продукты (сыр, сметана, молоко), мясные продукты, хлеб. Так, через пламя, кормят чайанов, обращаясь к ним с просьбой помочь с хорошей погодой, ведь от неё во многом зависит будущий урожай. Чтобы семена дружно всходили, наливались спелостью. Отары, табуны, стада множились крепком молодняком. Чтобы в добротных жилищах звучал детский смех.
У каждого свои мысли и свои желания, главное правильно их загадать. В начале — глобально, о мире и добре на планете, расцвету стране, благополучия Хакасии. Потом уже можно переходить на свои, личные проблемы.
На священном дереве берёзе повязывают чалама — цветные узкие ленточки. Белые символизируют чистые мысли и помыслы, красные — жизненную силу, поклонение солнцу и огню, голубые — связь с небом. Делая узелок, можно загадать желание, считается, что духи услышат и выполнят его.
Если все обряды провести правильно, то можно начать жизнь с чистого листа, оставив болезни и невзгоды в прошлом и не оглядываясь на него, смело строить планы на будущее.
Как встретили хакасский Новый год.
Главные торжества по празднованию Чыл пазы прошли в столице Хакасии, в абаканском парке культуры и отдыха.
Было, где поучаствовать и что посмотреть на празднике. Это не только почти четырёхчасовой концерт. Подворья и юрты представили муниципалитеты Хакасии. Мастера приготовили поделки и сувениры, а кондитеры и повара блюда национальной кухни. Веселилась и детвора — для них была организована игровая площадка. Группа поддержки болела за своего представителя на спортивных состязаниях.
Но какой же праздник без ярмарки? В торговых рядах шла бойкая торговля напрямую от производителей республики.
С утра ветреная пасмурная погода сменилась к вечеру успокоилась и потеплела. Значит духи благополучно вернулись на древнюю землю Хакасии.
