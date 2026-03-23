Воронежцам вернут деньги за уничтоженные огнем товары в ПВЗ Ozon

Пожар случился в пункте выдачи товаров Ozon* в Лискинском районе, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.
Инцидент произошел в поселке Подсобного хозяйства санатория имени Цюрупы ранним утром 22 марта. Огонь охватил двухэтажное здание на улице Садовой. Пламя повредило служебные и технические помещения, бытовую технику и товары. На месте работали восемь человек и две единицы техники. Пожар тушили чуть более получаса. Люди не пострадали.
Случившееся прокомментировали в пресс-службе маркетплейса:
«Главное, что в пожаре в пункте выдачи заказов никто не пострадал. Мы на связи с владельцем пункта выдачи и выясняем подробности произошедшего».
Представители Ozon также добавили, что клиентам и продавцам компенсируют стоимость сгоревших товаров.
*Озон.