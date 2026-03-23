Мессенджер Telegram не работает у пользователей 23 марта 2026

Пользователи сообщили о новом сбое в работе мессенджера Telegram в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи мессенджера Telegram (Телеграм) из России пожаловались на нестабильную работу мессенджера. Большое количество жалоб на сбои в работе Telegram фиксируются в понедельник, 23 марта 2026 года. Такие данные приводит портал Downdetector.

По имеющимся данным, чаще всего пользователи жалуются на затруднения при отправке сообщений, медленную загрузку медиафайлов и сбои в работе самого мессенджера.

За последние 24 часа на портал поступило более 2,5 тысячи сообщений о проблемах. Стоит отметить, что жалобы фиксируются ежедневно в последнее время. Наиболее часто о сбоя сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Хакасия и Камчатки.

Неделей ранее также в Telegram наблюдались сбои. Тогда у пользователей были схожие с нынешними проблемы, однако количество жалоб было в несколько раз больше. Регионы, где чаще возникали проблемы, были схожими, а общее число обращений превышало 8 тысяч.