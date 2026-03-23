Корпус ЖК с системой «умный» дом построят на улице Обручева

В Обручевском районе по адресу: ул. Обручева, земельный участок 27, построят первый дом в рамках нового жилого комплекса. Соответствующее разрешение оформил комитет государственного строительного надзора Москвы, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

Источник: Freepik

«Комитет выдал разрешение на строительство 27-этажного корпуса с подземным паркингом. Его общая площадь составит 21,6 тыс. кв. м. Дом оснастят системой “умный” дом, которая будет обеспечивать видеонаблюдение и контролировать доступ. Специалисты “Контроля Москвы” будут проверять ход работ на всех этапах», — приводятся в сообщении слова Слободчикова.

Он отметил, что новостройка рассчитана на 197 квартир различных планировок, под них отведут 11,6 тыс. кв. м.

Уточняется, что помещения будут предлагаться как с предчистовой отделкой, так и без нее. При этом в сквозной входной группе предусмотрена зона с мягкой мебелью для общения, связь между этажами обеспечат четыре лифта. Для жильцов с маленькими детьми обустроят колясочную.

Как уточняется, в подземной части запроектирован паркинг на 89 машиномест, а на первом этаже — торговая зона с кафе, магазинами, аптекой и другой инфраструктурой. Во внутреннем дворе появятся спортивная зона, детская площадка и огороженное пространство для выгула собак. На прилегающей территории планируется выполнить озеленение, а также организовать зоны для проведения досуга и отдыха.

В пресс-службе добавили, что монолит здания будет выполнен в трапециевидной форме. Фасад получит фактурный, «подвижный» облик за счет масштабного остекления, чередования светопрозрачных ограждений балконов и ниш с панорамными окнами. Также для усиления эффекта горизонтальные межэтажные пояса изготовят из анодированных алюминиевых панелей. Остальные поверхности отделают терракотовыми плитами, клинкерной плиткой, кирпичом и фиброцементными панелями.

В ведомстве напомнили, что в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству жилых объектов. Строительство первого корпуса будет проходить под контролем комитета. При этом после подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график выездных проверок. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов.

