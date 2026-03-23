В Челябинске самокатчик получил первый штраф за неправильную парковку

Мэрия Челябинска пригрозила штрафами за неправильную парковку самокатов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске едва успел открыться сезон электросамокатов, как выписали первый штраф за неправильное обращение с двухколесным транспортом.

— Whoosh вчера оштрафовал пользователя, оставившего самокат в неположенном месте на 2 тыс. рублей, — рассказал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

В мэрии планируют собрать операторов кикшеринга и напомнить о правилах взаимодействия.

— 1,9 тыс. парковок в этом году работают, начинать и заканчивать поездку можно только на них, — отметил Дмитрий Агеев. — За неправомерную выкладку самокатов и нарушение правил парковки штрафы до 5 тыс. рублей, для организаций — до 100 тыс. за каждый факт.