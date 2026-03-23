Чыл пазы 2026. В Хакасии отметили национальный Новый год

«В сентябре, в день осеннего равноденствия, духи (чайаны), помогающие людям во всех делах, уходят на небеса переждать зимнюю стужу. Это время даётся человеку, оставшемуся без покровительства высших сил, для испытания. Насколько он готов выдержать все трудности? В давние времена молодежь садились на коней и объезжали стариков и немощных, оставшихся по какой-то причине без родных. Заведено помогать старшим и больным. Ухаживали, готовили еду, разводили огонь, заготавливали топливо, — говорит хранительница местных обычаев заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Хакасия Светлана Чаптыкова. — В день весеннего равноденствия духи возвращаются на землю, смотрят, кто как оказывал помощь, кто выжил, кого уж нет».