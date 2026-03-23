«Сразу сказали, что его мозг уничтожен»: Симоньян раскрыла детали смерти Кеосаяна

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, что у ее супруга Тиграна Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. По ее словам, режиссер умер 26 сентября 2025 года после длительного пребывания в коме, но при этом она считает, что он ушел раньше.
— Тигран ушел 21 декабря 2024 года, когда впал в кому. Потому что мне тогда в больнице сразу сказали, что его мозг уничтожен полностью. А когда фактически ушло тело, то к тому моменту я уже девять месяцев жила в этом горе, — рассказала журналистка ведущему телепрограммы «Судьба человека» Борису Корчевникову.
Она призналась, что продолжала верить в чудо, несмотря на прогнозы врачей, и регулярно приходила к мужу в больницу, разговаривала с ним и делилась новостями. По словам Симоньян, она понимала, что муж не слышит, но все равно читала ему стихи, молилась. Сейчас журналистка, по ее признанию, скучает по тем моментам.
Ранее Симоньян рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен. Она уточнила, что об этом стало известно в тот период, когда ее муж Тигран Кеосаян находился в коме.