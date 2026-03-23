Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался депутат Колосовского района Омской области и аграрий Зюбин

Названы место и время прощания с почившим депутатом Колосовского района Омской области Зюбина.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 23 марта 2026 года, представители Администрации Колосовского района Омской области объявили о тяжелой утрате: продолжительная болезнь отняла жизнь депутата районного Совета Сергея Зюбина. По имеющейся информации, он скончался на 58-м году жизни.

Известно, что Сергей Зюбин занимался сельским хозяйством, в том числе в 2020-х годах регистрировал собственное КФХ по основному виду деятельности «разведение крупного рогатого скота», а позднее — ИП в отрасли смешанного сельского хозяйства. Депутатская деятельность Сергея Зюбина в составе Совета Колосовского района Омской области первого созыва стартовала осенью 2025 года.

В официальной публикации отмечено, что в последний путь почившего проводят в понедельник, 23 марта 2026 года в родной деревне Аникино. Мероприятие назначено на 13:00 по адресу улица Новая, дом 16, квартира 1.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Сергея Викторовича Зюбина.