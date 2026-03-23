Место площадки для радиоактивных отходов обсудят с белорусами в августе — сентябре. Подробности в эфире телеканала СТВ сообщил директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Дмитрий Логвин.
Он озвучил три направления, на которых остановилось предприятие. Первое — это площадка рядом с Островцом, расположенная недалеко от АЭС. Второй является зона Полесского радиационно-экологического заповедника. Его территория была подвержена радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Третье — Могилевское направление.
— Мы будем учитывать мнение населения, поскольку его реакция является одним из ключевых критериев. Открытое обсуждение пройдет с августа по сентябрь на трех площадках с четким регламентом и участием международных экспертов, — подчеркнул директор.
По словам Дмитрия Логвина, перед тем, как провести обсуждение, специалисты выезжают в регионы для обсуждения с местными властями, лучше собрать людей для проведения общественного обсуждения.
Он заметил, что к размещению пункта хранения радиоактивных отходов более всего подготовлены жители Островца. Логвин обратил внимание, что данную инициативу поддерживают более 70% местных жителей.
— В Могилевской области около 60% населения также не против строительства. Ситуация хуже в заповеднике, где более 50% опрошенных не поддерживают строительство, — отметил директор.
Логвин уточнил, что решение по выбору площадки для захоронения радиоактивных отходов будет принято, как предполагается, в конце 2026 — 2027 года.
