Главные новости к утру 23 марта 2026 года

Рютте назвал усилия Трампа по завершению кризиса на Украине решающими
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп — единственный, кто смог вывести из «тупиковой ситуации» отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после февраля 2022 года. Он добавил, что США постоянно работают над тем, чтобы ускорить процесс мирного урегулирования.
Ким Чен Ына переизбрали на высший государственный пост в КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно прошел процедуру переизбрания на высший государственный пост в стране — председателя Государственных дел КНДР. Решение было принято на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва, сообщает ЦТАК.
В США заявили, что отправка войск на остров Харк будет ошибкой
Возможная отправка американских войск на остров Харк станет катастрофой для Америки, поскольку Иран фактически получит заложников. Об этом заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент. Глава минфина США Скотт Бессент ранее не стал исключать возможность отправки военных на остров.
В Ленинградской области уничтожили более 50 дронов ВСУ
Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников превысило 50, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Всего за ночь российские ПВО уничтожили и нейтрализовали 249 БПЛА над территорией 11 областей, Московским регионом и акваторией Азовского моря.
Роскосмос сообщил о нераскрытии антенны корабля «Прогресс МС-33»
Одна из антенн системы КУРС стыковки грузового корабля «Прогресс МС-33», запущенного к МКС, осталась в нераскрытом положении. Антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и Международной космической станции. Это первый пуск с восстановленного стартового стола, который был поврежден 27 ноября 2025 года.