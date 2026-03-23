Главные новости к утру 23 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 23 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 марта 2026.

Рютте назвал усилия Трампа по завершению кризиса на Украине решающими

Источник: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп — единственный, кто смог вывести из «тупиковой ситуации» отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после февраля 2022 года. Он добавил, что США постоянно работают над тем, чтобы ускорить процесс мирного урегулирования.

Ким Чен Ына переизбрали на высший государственный пост в КНДР

Источник: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно прошел процедуру переизбрания на высший государственный пост в стране — председателя Государственных дел КНДР. Решение было принято на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва, сообщает ЦТАК.

В США заявили, что отправка войск на остров Харк будет ошибкой

Источник: Reuters

Возможная отправка американских войск на остров Харк станет катастрофой для Америки, поскольку Иран фактически получит заложников. Об этом заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент. Глава минфина США Скотт Бессент ранее не стал исключать возможность отправки военных на остров.

В Ленинградской области уничтожили более 50 дронов ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников превысило 50, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Всего за ночь российские ПВО уничтожили и нейтрализовали 249 БПЛА над территорией 11 областей, Московским регионом и акваторией Азовского моря.

Роскосмос сообщил о нераскрытии антенны корабля «Прогресс МС-33»

Источник: AP 2024

Одна из антенн системы КУРС стыковки грузового корабля «Прогресс МС-33», запущенного к МКС, осталась в нераскрытом положении. Антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и Международной космической станции. Это первый пуск с восстановленного стартового стола, который был поврежден 27 ноября 2025 года.

