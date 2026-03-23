ЕГРН включил информацию о 148 зонах затопления и подтопления в Прикамье

Государственный каталог географических названий содержит более 29 тысяч водных объектов региона.

Источник: Комсомольская правда

Государственный каталог географических названий содержит более 29 тыс. водных объектов на территории Прикамья. По состоянию на 1 марта 2026 года, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли 17 367 зон с особыми условиями использования водных объектов региона, включая 8 566 водоохранных зон и 8 653 прибрежные защитные полосы.

В краевом управлении Росреестра отметили, что вода помимо несомненной пользы несет опасность. В период весеннего половодья и разлива рек могут пострадать дома и участки. ЕГРН содержит сведения о 142 зонах затопления и шести зонах подтопления на территории Прикамья.

«Сведения из реестра помогают потенциальным правообладателям определиться с выбором земельного участка, собственникам недвижимости — снизить негативное воздействие воды на имущество», — подчеркнули в ведомстве.

Данные об интересующем объекте недвижимости в границах установленных зон затопления и подтопления находятся в общедоступном сервисе Публичная кадастровая карта на платформе «Национальная система пространственных данных».

В Прикамье краевые власти готовятся к приходу большой воды. На территории региона ожидают весеннее половодье выше среднемноголетних значений.