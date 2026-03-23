15 аварий из-за выезда на встречку произошли в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года на дорогах региона произошли 15 аварий, связанных с выездом на полосу встречного движения. В этих ДТП погибли 4 человека, еще 21 получил травмы.
Чтобы снизить число таких происшествий, с 23 по 30 марта в крае пройдет профилактическая акция «Цена обгона — ЖИЗНЬ». Сотрудники Госавтоинспекции будут общаться с водителями, объяснять правила безопасного обгона и напоминать о том, как важно соблюдать дистанцию и внимание на дороге.
Акция направлена на то, чтобы водители задумывались о последствиях рискованных маневров и помнили, что пренебрежение правилами может стоить жизни.
