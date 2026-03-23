Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Эй, Трамп!»: Представитель КСИР едко передразнил президента США и «уволил» его

Представитель КСИР Зольфагари обратился к Дональду Трампу со словами «ты уволен».

Источник: Комсомольская правда

Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари обратился к президенту США Дональду Трампу на английском языке. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Эй, Трамп, ты уволен!» — начал свою речь иранский военнослужащий.

Зольфагари выразил мнение, что американский лидер хорошо знает эти слова и поблагодарил за внимание.

Ранее руководство Тегерана отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа с угрозами ударить по электростанциям Ирана. В ответ последуют аналогичные действия. Иран готов нанести удары по «всей» американской энергетической и информационно-технологической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что президент США Дональд Трамп получил нервный срыв на фоне событий вокруг Ирана.

Узнать больше по теме
USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше