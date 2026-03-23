Жители Ростовской области сообщили о звуках, похожих на взрыв. Странный грохот обсуждают в социальных сетях и городских чатах.
Дончане рассказали, что громкие звуки услышали в ночь с 22 на 23 марта. Хлопки, со слов жителей региона, слышали в разных городах. Некоторые люди также сообщили о дребезжащих стёклах в окнах.
Официальных комментариев по этому поводу от профильных ведомств не поступало. Добавим, минувшей ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности. Отбой был дан только около 9:00 утром 23 марта.