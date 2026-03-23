Guardian: Земля вышла за пределы своих энергетических возможностей

По данным исследователей, 2015−2025 годы стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. При этом температура на поверхности Земли отражает лишь 1% от общего количества накопленного тепла. Оставшиеся 91% поглощают океаны, 5% — суша, 1% нагревает атмосферу, а 3% идут на таяние ледников.