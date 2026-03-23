Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: Земля вышла за пределы своих энергетических возможностей

Ученые зафиксировали рекордное нарушение энергетического баланса Земли, что грозит серьезными последствиями для климата.

Источник: Комсомольская правда

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что Земля достигла критического уровня энергетического дисбаланса. За последние десятилетия планета поглотила огромное количество тепла, причем более 90% этого тепла поглощают океаны, пишет The Guardian.

По данным исследователей, 2015−2025 годы стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. При этом температура на поверхности Земли отражает лишь 1% от общего количества накопленного тепла. Оставшиеся 91% поглощают океаны, 5% — суша, 1% нагревает атмосферу, а 3% идут на таяние ледников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что состояние глобального климата достигло чрезвычайной ситуации. Планета превысила свои пределы, и все ключевые показатели климата демонстрируют критическое состояние. Ученые отмечают, что ситуация продолжит ухудшаться.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о возможном появлении ярких полярных сияний. Причиной природного явления станет приближающееся к Земле облако плазмы, которое уже достигло планеты.

