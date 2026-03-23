Скончалась актриса из сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в телесериалах Сверхъестественное и iZombie, скончалась в возрасте 51 года.

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в телесериалах Сверхъестественное и iZombie, скончалась в возрасте 51 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представителей артистки.

По имеющимся данным, Флеминг умерла 26 февраля 2026 года после осложнений, вызванных раком молочной железы. Уточняется, что она находилась в Канаде, рядом с близкими.

Актриса родилась 16 августа 1974 года. За годы карьеры она приняла участие в десятках телевизионных проектов. Наиболее известной для широкой аудитории стала её роль Карен Сингер — жены Бобби Сингера — в сериале «Сверхъестественное».

Помимо этого, Флеминг снималась в ряде популярных телешоу, включая Тайны Смолвиля, Супергёрл и Континуум. Её карьера охватывала как эпизодические, так и характерные роли второго плана.

О смерти актрисы также сообщил её коллега по «Сверхъестественному» Джим Бивер. По информации СМИ, у Флеминг осталась дочь.

Дата и место прощания на момент публикации не уточнялись.

