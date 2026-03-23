День без зарядки: кому сегодня не повезло в Кишинёве — список улиц без электричества

По ряду адресов в столице сегодня не будет электричества.
Сообщение для потребителей от поставщика услуги.
Каприкорн, 1−15, 2−16, Фечоарей, 1−23, 2−20, Хынчештское шоссе, 156A, 156/2, 160, М. Лермонтова, 15−19, 31−33, 37−49, 53−61, 67, 30−50, 64, 66A, 70−102, пер. 1 М. Лермонтова, 23, М. Ломоносова, 47, Рогулень, 1−69, 2−40, 46, Сф. Винерь, 2A, 44−72, 5−9, 13, 13A, 37, 37A, 43, 53, 61, 61A, пер. 2 Сф. Винерь, 2, 11−13, Татарбунар, 7−17, 22−40, 40/2, Валя Рэдиулуй, 5−7, 9, 11−19, 23−37, 41, 12−14, 20−26, 26A, 26/2, 62, Зодиак, 1−15, 2−52 — с 08:50 до 16:30.
А. Матеевича, 36, А. Лупан, 1−17, В. Бадиу, 21−31, 38−52, К. Брынковяну, 32−36, 37−45, Криулень, 1−63, 2−58, пер. Криулень, 20, 33, Дойна, 53, 53/1, 57−59, 71, 75−97, 97A, 101−113, 113A, 54−82, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 11/2, Грэдинарилор, 1−17, 2−18, Л. Деляну, 1−57, 2−58, пер. Л. Деляну, 19, Подгоренилор, 14A, 16−36, 17, 21−25, 31−49, 49A, Путней, 8−24, 11−25, 25A, Солидаритэций, 1−19, 2−20, Е. Теодорою, 5−11, В. Крэсеску, 1−53, 2−52, пер. В. Крэсеску, 1−33, 2−32, 50, 53, В. Комарова, 13−15, 16−18, пер. В. Комарова, 10, 18 — частично с 09:20 до 16:00.
А. Матеевича, 60 — с 08:30 до 13:00.
Тигина, 25, 25/1, 27/1 — с 09:30 до 16:00.
А. Руссо, 11, 11/1, М. Костин, 26/4 — с 09:20 до 16:00.